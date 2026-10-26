Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 83-й годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

19:59, 26 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX поздравил жителей Усвятского района с 83-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы склоняем головы перед теми, кто отстоял свободу нашей страны. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла и всем, кто в тяжелейшие послевоенные годы восстанавливал города и посёлки нашей области. Стойкость духа героев Великой Отечественной войны, их безграничная преданность Родине и сегодня вдохновляют наших бойцов, которые стоят на защите национальных интересов России», – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил всех, кто ежедневным трудом развивает Усвятский район, заботится о людях и создаёт условия для процветания края. Также губернатор пожелал жителям муниципалитета крепкого здоровья и благополучия.

Отметим, в этот день торжественные памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения проходят в разных населённых пунктах Усвятского района. Память защитников родного края почтили жители деревень Церковище, Удвяты, Узкое, Чурилово, Северики, Стеревнево, Шершни, Адамово и посёлка Усвяты. Официальные лица, общественники и молодёжь возложили к воинским захоронениям цветы и венки в знак уважения к подвигу защитников и освободителей Усвятской земли в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, части Красной армии держали активную оборону в районе посёлка Усвяты около 20 месяцев. Неоднократные попытки фашистов выбить их с занимаемых рубежей и захватить Усвяты были безуспешными. 6 октября 1943 года начался период боевых действий советских войск в районе Усвят. 47-я стрелковая дивизия пошла в наступление. Это было сделано в соответствии с планами Невельской наступательной операции. В результате развернувшегося наступления остававшаяся в оккупации территория района была полностью освобождена. Днём освобождения Усвятского района считается 26 октября 1943 года.

На территории Усвятского района погиб 1 541 воин. Имена 1 317 из них известны. Сегодня поисковики продолжают возвращать из небытия имена героев, поднимая воинские останки и сохраняя память о каждом защитнике Отечества.