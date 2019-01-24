До 27 см составляет толщина льда в Чудском озере

17:43, 24 января 2019, ПАИ

На любом удалении от берега толщина естественного льда в Чудском озере составляет 22-24 см, местами - до 27 см. Такие данные были получены в ходе ледовой разведки, которую сегодня, 24 января, в целях мониторинга ситуации на водоёмах в зимний период провели специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, разведка на Чудском озере проходила на удалении до 10 км от берега в районе населенных пунктов Лаптовицы, Устье, Береговая Луневщина, Кленно и Спицино. Лед покрыт слоем снега толщиной около 10 см. В районе деревень Ветвенник и Синьковщина на удалении до 1 км от берега вдоль береговой черты имеются заломы высотой до 3 метров. Открытых участков воды нет.

На Псковском озере разведка проводилась от устья реки Великая в направлении островов Залита и Семский. Там наблюдаются многочисленные трещины шириной до 10 см. На расстоянии 100-200 метров от устья образовался залом высотой до 50 см. Лед имеет два слоя: естественный толщиной 20-25 см, и снеговой толщиной 10-15 см, общая толщина 35-40 см.

На реке Великой разведка проходила в устье реки. Повсеместно толщина льда составляет 20-25 см. В основном русле от населенного пункта Горки до выхода в Псковское озеро – лед 15-18 см, на выходе в озеро – лед 10-12 см.