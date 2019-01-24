Победителей конкурса на эскизный проект по благоустройству опочецкого «Вала на реке Великой» определили в Пскове

15:53, 24 января 2019, ПАИ

Сегодня, 24 января, начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин в проектном офисе #Команды2018 в Пскове объявил победителей открытого архитектурного конкурса на эскизный проект по проектированию благоустройства территории историко-археологического объекта культурного наследия федерального значения «Вал на реке Великой» в Опочке, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Шапкин заявил, что по решению конкурсной комиссии 3-е место разделили проекты «Вал на реке Великой» А. Бобылева и эскизный проект «Верхний город» команды Минина, 2-е место занял историко-развлекательный парк «Лента времени» команды Герасимова, а 1-е место разделили также две команды – историко-развлекательный парк «На валу» команды Ефимова и ландшафтно-археологический парк «Опока» команды Лодягиной,

Отмечалось, что любой конкурс имеет призовой фонд: 3-е место – 16 тысяч рублей, 2-е место – 20 тысяч рублей, 1-е место – 54 тыс. рублей.

«Огромное спасибо участникам, преподавателям, которые помогли, фонду и губернатору, то что поддержали создание конкурса, – рассказал Евгений Шапкин. – На прошлой неделе было заседание комиссии. Надо отметить, что было два главных участника: администрация Опочки и проектировщик. Были прописаны критерии оценки, учитывалось комплексное решение».

Он сообщил, что название парка и коммерческие идеи будут рассматриваться уже после строительства парка. «Еще интересно цветовое решение – разбивка на эпохи, эта идея не новая, но попали в точку. В новом проекте очень мощно сделан генплан размещения зоны. Интересная идея формирования лектория на открытом воздухе непосредственно на валу», – рассказал Евгений Шапкин.

«Из работ было видно, кто успевал, а кто нет. И как была организована работа», – подчеркнул он.

По мнению проректора по стратегическому развитию Псковского государственного университета Инны Андреяновой, сегодня произошел «бенефис ПсковГУ». «Для нас работа была так грамотно и системно проведена впервые. Спасибо организаторам. Ваша молодость и умение побеждать вам помогли. То, что вы получили 1-е, 2-е, 3-е место и денежный приз – это хорошо, но и признание — это тоже плюс. Спасибо вам за участие», – поблагодарила она.

Всего на конкурс поступили 5 работ: эскизный проект благоустройства территории историко-археологического объекта культурного наследия федерального значения «Вал на реке Великой» А. Бобылева, ландшафтно-археологический парк «Опока» команда Лодягиной, историко-развлекательный парк «Лента времени» команды Герасимова, историко-развлекательный парк «На валу» команды Ефимова и эскизный проект «Верхний город» команды Минина.

Проголосовать за проекты можно было на сайте #Команды2018. Организатором конкурса является фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Цель конкурса - создание проекта парка, включающего в себя благоустройство указанной территории, формирование индивидуального облика, отвечающего повышенной комфортности условий проживания граждан с сохранением исторического контекста.

Вал на реке Великой в Опочке — это памятник археологии XV века федерального значения. Он расположен на левом берегу реки, на искусственном острове, где в начале века была выстроена крепость. Большую часть острова занимает городищенский холм площадью 1,5 га. До наших дней сохранились земляные валы крепости, которые стали городским парком.