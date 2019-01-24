Договор на вызов мусора у псковичей заключен автоматически, – Сергей Грахов

17:03, 24 января 2019, ПАИ

В Псковской области жители могут не заключать новый договор на вывоз мусора с региональным оператором, он заключен автоматически. Об этом заявил и. о. председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в ходе круглого стола, организованного клубом сторонников партии «Единая Россия», на тему «Утилизация твердых коммунальных отходов», который проходит сегодня, 24 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, кто-то «пустил утку» о том, что если человек не заключит договор, то мусор не будет вывозиться. «Было принято решение придать взаимоотношениям форму публичного договора оферты, который не подразумевает бумажного носителя, - пояснил он. - То есть, всем физическим лицам нет необходимости бежать заключать договор, он априори заключен». При этом, отметил выступающий, если кто-то хочет получить договор на бумаге, то может это сделать - на сайте регионального оператора есть полный перечень документов, текст договора, образец заявления.

Заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Виктор Остренко поинтересовался, насколько обоснован со стороны бизнеса и населения утвержденный тариф на вывоз мусора, отметив, что сегодняшняя система «выстраиваться по крупицам».

Сергей Грахов отметил, что размер платы за ТКО в Псковской области не самый низкий по России, но один из самых низких среди тех, которые субсидируются из бюджета региона.

По его словам, региональный оператор в Псковской области приступил к работе, несмотря на существенные финансовые затраты. «Мы постарались минимизировать расходы и нагрузку на наших граждан, при этом не допустив нагрузки на бюджет и удержав регионального оператора», - заявил Сергей Грахов.