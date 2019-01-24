77 тысяч рублей составили капвложения «Псковэнерго» на подключение каждого заявителя до 15 кВт в 2018 году

16:19, 24 января 2019, ПАИ

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выполнил заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и обеспечил электроснабжение 4 тыс. 308 заявителям – юридическим и физическим лицам. Более 83% из них (3 тыс. 594 штуки) были заявки от льготной категории заявителей (до 15 кВт), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго.

Собственные капитальные вложения филиала «Псковэнерго» на выполнение заявок от льготной категории составили 125 млн рублей. Это более четверти средств, предусмотренных на обновление и развитие электросетевого хозяйства всего региона в рамках годовой инвестиционной программы «Псковэнерго».

По данным управления технологического присоединения и перспективного развития, в целом по Псковской области в рамках льготного техприсоединения было введено в эксплуатацию 191,6 километра линий электропередачи, при этом общая присоединенная мощность в данном сегменте составила 41,8 МВт.

В организации напомнили, что вне зависимости от необходимых объемов строительства сетей плата за технологическое присоединение заявителей льготной категории составляет 550 рублей. Между тем, удельный объем капитальных вложений на подключение каждого льготника с учетом цен на материалы 2018 года в среднем обошлись «Псковэнерго» в 77 тысяч рублей.

Лидерами по количеству заявителей, желающих подключиться к сетям «Псковэнерго», стали Псковский и Великолукский районы.