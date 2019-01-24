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Общество

Кадастровую стоимость 69 земельных участков уменьшила комиссия при псковском Росреестре

Комиссия при Управлении Росреестра по Псковской области рассмотрела 39 заявлений о снижении кадастровой стоимости 75 земельных участков и приняла решения о снижении ранее установленной общей кадастровой стоимости 69 земельных участков на 330,85 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по шести заявлениям вынесен отказ в рассмотрении в связи с несоответствием отчетов об оценке требованиям действующего законодательства.

В псковском Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

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