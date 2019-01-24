Полмиллиона рублей в год принесет производство новых ящиков в исправительной колонии в Серёдке

17:16, 24 января 2019, ПАИ

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области в поселке Серёдка Псковского района в рамках расширения ассортимента производимой продукции деревообработки и обеспечения трудозанятости осужденных освоили производство нового вида ящичной тары по заказу ООО «АТС-Конверс», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Изготавливаемая деревянная тара используется для упаковки и транспортировки оборудования заказчика, исключающая его повреждение при доставке. Для придания необходимой жесткости всей конструкции ящика, производится его обивка или обвязка металлической лентой, что обеспечивает сохранность затариваемого оборудования.

В 2019 году планируется изготовить более 400 единиц ящиков для заказчика на общую сумму 500 тысяч рублей. В изготовлении продукции задействованы трое осужденных, заработная плата которых выплачивается в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.