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Общество

Полмиллиона рублей в год принесет производство новых ящиков в исправительной колонии в Серёдке

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области в поселке Серёдка Псковского района в рамках расширения ассортимента производимой продукции деревообработки и обеспечения трудозанятости осужденных освоили производство нового вида ящичной тары по заказу ООО «АТС-Конверс», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Изготавливаемая деревянная тара используется для упаковки и транспортировки оборудования заказчика, исключающая его повреждение при доставке. Для придания необходимой жесткости всей конструкции ящика, производится его обивка или обвязка металлической лентой, что обеспечивает сохранность затариваемого оборудования.

В 2019 году планируется изготовить более 400 единиц ящиков для заказчика на общую сумму 500 тысяч рублей. В изготовлении продукции задействованы трое осужденных, заработная плата которых выплачивается в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

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