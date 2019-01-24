Порховичка заставила мужа заплатить долги приставам

17:59, 24 января 2019, ПАИ

В Порховском районе жена заставила мужа оплатить долги приставам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении супруга порховички в ОСП Порховского района на исполнении находилось два исполнительных производства на общую сумму в 100 тысяч рублей. Одно из исполнительных производств — взыскание кредитного платежа, по которому судебное решение ещё от 2015 года. Деньги в счёт долга по исполнительным производствам шли незначительными суммами с банковского счета должника. Кроме того, житель Порховского района был ограничен и в праве выезда за пределы страны.

«Вразумить должника решила супруга, которая не знала о долгах мужа. Она заметила у него в телефоне, что с банковской карты списываются денежные средства. Узнав, что это списания за долги от судебных приставов, она заставила его пойти вместе с ней в ОСП Порховского района, для уточнения общей суммы задолженности. Так, под присмотром бдительной жены, должник явился в ОСП Порховского района, где ему сообщили сумма по остатку задолженности, а также вручены документы для оплаты долга. Через час после ухода из ОСП, совместно с супругой должник явился в отдел обратно и предоставил уже документы о полном погашении остатка задолженности на общую сумму в 84,5 тысячи рублей, включая исполнительский сбор», - уточнили в пресс-службе ведомства.