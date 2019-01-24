Определены дома в Пскове, где в 2019 году пройдёт капремонт и будут заменены лифты

18:03, 24 января 2019, ПАИ

Сегодня, 24 января, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем приняли участие заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас и представители управляющих компаний.

Участники совещания обсудили внесение изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта на 2018 - 2020 годы.

Так, в 2019 году будут включены в план капитального ремонта или составлена проектно-сметная документация домов по следующим адресам: Александра Невского, 1, Бастионная, 12, Боровая, 31, 38,Гагарина, 7,11, Гоголя, 51, 53, Гражданская, 2, 26, Инженерная, 13В, 15, Коммунальная, 12, 32, 42, 44, Лепешинского, 12, Льва Толстого, 24, Максима Горького 20/7, 24/7, 29, 41/9, 47/9, 51, переулок Машиниста, 1, Металлистов, 2, 27, Мирная 4А, Московская, 4, 6, набережная реки Великой, 4, Народная, 41, 47, 53, Николая Васильева 71А, Новоселов, 19, 21,11, Октябрьский проспект, 31Б, 37/2, переулок Олега Зобова, 11А, Плехановский посад, 67, Рижский проспект 29/31, 37, 42А, 44, 53, 54, Свердлова, 42, Сиреневый бульвар, 1, 3, 7, 9, Советская, 39, Советской Армии, 31, Труда, 7, 49, Черняховского, 4, Юбилейная, 16, 52, 57, 69, 60, 91, Бастионная, 23, 27, Свердлова, 76А, Яна Райниса, 50.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы по замене лифтов в многоквартирных домах (МКД) города Пскова в 2019-2020 годах и подвели итоги аналогичных работ в 2018 году. Так, в 2018 году был выполнен капитальный ремонт или замена лифтового оборудования в 12 подъездах трех МКД.

В 2019 году планируется отремонтировать 6 лифтов в многоэтажке по улице Коммунальной, 44 и 9 лифтов в доме по улице Юбилейной, 60. На 2020 год планируется отремонтировать 13 лифтов по улице Коммунальной, 42, Юбилейной, 52 и Рижскому проспекту, 53.