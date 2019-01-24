Елена Зиновьева: Премия «Народное признание» - это хороший стимул для созидательных начинаний и стоящих поступков

18:13, 24 января 2019, ПАИ

Премия «Народное признание» - это хороший стимул для созидательных начинаний и стоящих поступков, считает волонтёр зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева. Об этом она заявила в комментарии Псковскому агентству информации.

По её мнению, это возможность заявить о себе, своем проекте. «Имея статуэтку «Народного признания», моя команда - Благотворительный аукцион - ощущает поддержку тех людей, которые в прошлом году отдали за нас свои голоса. Уверена, что номинанты премии работают не для фанфар, а за идею, но поощрения такого рода все-таки приятны», - добавила Елена Зиновьева.

Напомним, она получила статуэтку «Народного признания – 2017» за создание проекта «Благотворительный аукцион Псков» в пользу бездомных животных, а в этом году является членом жюри премии.

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36. Голосование продлится до 12:00 28 января.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».