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Общество

Иван Цецерский поздравил с 90-летием Ветерана Великой Отечественной войны Виктора Игнатьева

24 января глава Пскова Иван Цецерский поздравил с 90-летием Ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла - Виктора Игнатьева, сообщили Псковскому агентств уинформации в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский зачитал юбиляру поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина, вручил поздравительный адрес и подарок. Глава города поздравил также его супругу Зинаиду, отметив, что «их крепкий и долгий брак может служить примером нынешнему поколению», вручил ей цветы и пожелал супругам крепкого здоровья, сил, бодрости духа и  оптимизма. Поздравили именинника и подарили подарок также представители Совета Ветеранов города.

Виктор Игнатьев родился в Псковской области, работал в колхозе. В годы войны трудился в тылу. В 1981 году переехал с семьей в Псков, работал на железной дороге, а в 1989 году вышел на пенсию. У ветерана двое сыновей, внук и правнучка, о которых с радостью и гордостью он рассказывал всем присутствующим.

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