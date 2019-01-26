Командир Центра показа авиационной техники поблагодарил псковичей за выдвижение «Русских витязей» на премию «Народное признание - 2018»

15:23, 26 января 2019, ПАИ

Командир 237-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, полковник Андрей Алексеев поблагодарил псковичей за выдвижение пилотажной группы «Русские витязи» на премию «Народное признание - 2018. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы интерактивного армейского праздника «В зоне особого внимания», в рамках которого на полигоне «Завеличье» в Пскове 2 сентября 2018 года состоялось показательное выступление «Русских витязей». Напомним, что оно вышло в финал премии в номинации «Событие».

По словам организаторов, командир Центра польщён вниманием псковичей к выступлению «Русских витязей» и удовлетворен тем, что выступление его подопечных произвело такой фурор в Псковской области. «Он выражает слова благодарности за то, что пилотажную группу вначале номинировали на премию, а потом активно поддерживали голосами, в результате чего «Русские витязи» вошли в число финалистов конкурса», - сказали организаторы праздника.

Также они отметили, что полковник Андрей Алексеев выразил согласие на то, чтобы приехать в Псков на церемонию премии «Народное признание - 2018».

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36. Голосование продлится до 12:00 28 января.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».