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Культура

Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре

Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

По словам Дмитрия Месхиева, свою новую должность он будет совмещать с работой художественным руководителям Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. «Я обязательно останусь в псковском театре», - добавил он.

Дмитрий Месхиев - российский кинорежиссер, актер, продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.  В декабре 2014 года Дмитрий Месхиев возглавил Театрально-концертную дирекцию Псковской области, в 2018 году стал художественным руководителем Псковского театра драмы.

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