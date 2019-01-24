Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре

18:06, 24 января 2019, ПАИ

Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

По словам Дмитрия Месхиева, свою новую должность он будет совмещать с работой художественным руководителям Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. «Я обязательно останусь в псковском театре», - добавил он.

Дмитрий Месхиев - российский кинорежиссер, актер, продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В декабре 2014 года Дмитрий Месхиев возглавил Театрально-концертную дирекцию Псковской области, в 2018 году стал художественным руководителем Псковского театра драмы.