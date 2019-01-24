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Уголовное дело заведено на псковичку, ударившую ногой сотрудницу полиции

Следственный отдел по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК.

По версии следствия, 19 января полицейские, получив от соседей сообщение о плаче ребенка, прибыли к одной из квартир, однако дверь им никто не открыл. В этот момент в подъезд дома вошла находящаяся в состоянии алкогольного опьянения мать ребенка, которая при виде стражей порядка попыталась ретироваться. В дальнейшем, в ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего, в ответ на сделанное женщине замечание о недопустимости курения в подъезде дома, она дважды ударила сотрудницу полиции ногой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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