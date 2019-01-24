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Общество

Размер платы за содержание жилого помещения обсудили депутаты Псковской гордумы

Сегодня, 24 января, состоялось заседание Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 17 июля 2009 года №861 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

Данный проект решения устанавливает размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах (МКД) и для собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления МКД, а также собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Расчет ставки платы за содержание жилого помещения осуществлялся исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года №290, без включения в нее платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД.

Таким образом, для жилых домов со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом будет действовать ежемесячный тариф - 17,20 рубля за квадратный метр помещения. Для жилых домов со всеми удобствами с мусоропроводом и без лифта -12,73 рубля. Для жилых домов со всеми удобствами без мусоропровода и без лифта - 11,57 рубля. Для жилых домов без одного или более видов удобств или с износом 60% и более -10,30 рубля. Для жилых домов коридорного типа и общежития - 11,38 рубля. Полученный размер платы за содержание жилого помещения уменьшен с учетом исключения вывоза твердых коммунальных отходов, уменьшение содержания вентканалов, а также дератизации и дезинсекции помещений.

Данный вопрос получил положительное решение парламентариев и вынесен на рассмотрение на сессии.

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