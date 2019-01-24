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Общество

Очевидцев наезда на пешехода разыскивает псковская полиция

Полиция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 ноября 2018 года около 18:35 в Пскове на улице Леона Поземского у дома №110. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этот день водитель ВАЗ-21150 сбил женщину, переходившую дорогу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы. Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, дом №4а, кабинет №309, или позвонить по телефону 59-63-58.

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