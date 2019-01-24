В праздник Крещения Господня осужденные в исправительной колонии Середки окунулись в купель

22:37, 24 января 2019, ПАИ

Осужденные исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области, в поселке Середка Псковского района окунулись в освященную воду по случаю христианского праздника Крещения Господня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, обряд провел отец Григорий, который работает во взаимодействии с руководством исправительного учреждения и является духовным наставником осужденных, отбывающих наказание в учреждении.

Накануне праздника осужденные изготовили купель, установили лестницу для удобства спуска и подъема во время погружения. Особое внимание было уделено мерам предосторожности, возле купели дежурил врач и сотрудники администрации.

«Для того чтобы окунуться в эту купель, мы должны вместе помолиться, чтобы получить божию благодать. Ведь вода становится святой только в тот момент, когда рядом с ней читается молитва», – отметил отец Григорий. После чего, настоятель освятил купель и окропил водой собравшихся в честь праздника заключенных и сотрудников исправительного учреждения.

«Процесс Таинства окунания в «Иордан» у нас ничем не отличается от того, что люди совершают, будучи дома, с той лишь разницей, что в учреждении процедура чуть менее торжественная. Несмотря на холодную воду, мужчины выходили из купели в отличном настроении. В дальнейшем, совершение данного религиозного обряда, мы планируем сделать традиционным», - рассказал заместитель начальника ИК-4 УФСИН России по Псковской области Павел Михайлов.

В ведомстве добавили, что подобные крещенские купания прошли и в исправительной колонии №3 уголовно-исполнительной системы Псковского региона в поселке Идрица Себежского района.