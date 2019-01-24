Мусор горел на улице Тенистой в Великих Луках

19:50, 24 января 2019, ПАИ

Сегодня, 24 января, в 12:37 поступило сообщение о возгорании мусора на улице Тенистой в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.