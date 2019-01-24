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Общество

Мероприятия, посвященные Дню российской науки, стартовали в Псковском филиале академии ФСИН

Сегодня, 24 января, курсанты первого курса Псковского филиала академии ФСИН России приняли участие в семинаре-практикуме «Первые шаги к научной статье». Как сообщили в пресс-службе вуза, мероприятие организовали сотрудники отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного отдела.

Цель семинара – рассказать обучающимся о правилах работы с подборкой и обобщением научного материала, особенностях его изложения в устном докладе и статье. Кроме этого, курсантам напомнили о возможностях, которые им предоставлены в филиале в сфере развития интереса к науке: работа научных кружков, охватывающих разнообразные сферы знаний, участие в мероприятиях, проводимых как в Псковском филиале академии, так и других образовательных организациях ФСИН России, и ведомствах.

«Мероприятие запланировано на этот день неслучайно, оно проводится в канун 25 января, когда все студенты страны отмечают Татьянин день, который с 2005 года провозглашен в России как «День российского студенчества», – рассказали в пресс-службе.  

Завершится празднование Дня российской науки 8 февраля торжественным собранием, на котором будут награждены победители мероприятий и конкурсов, а также лица, добившиеся определенных результатов в научно-исследовательской деятельности.

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