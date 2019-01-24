Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе
Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.
«Материал - сплав олова и бронзы с добавлением небольшого количества серебра. Технология - навитые сканные пустотелые бусины с напаянной зернью», – сообщают археологи.
Находка датируется по контексту обнаружения XIV веком. «Хотя технология, в которой она создана, более ранняя, а форма таких колец сохраняется до XVI века», – добавили специалисты.