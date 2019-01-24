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Общество

Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе

Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Фото: Псковский археологический центр Псковской области (Instagram)

«Материал - сплав олова и бронзы с добавлением небольшого количества серебра. Технология - навитые сканные пустотелые бусины с напаянной зернью», – сообщают археологи.

Находка датируется по контексту обнаружения XIV веком. «Хотя технология, в которой она создана, более ранняя, а форма таких колец сохраняется до XVI века», – добавили специалисты.

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