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Общество

Открыты вакансии в детских садах Псковского района

В 2019 году в Псковском районе откроется три новых детских сада, куда уже сейчас приглашают кандидатов для устройства на работу. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, дошкольные учреждения отроются в деревнях Портянниково, Родина и Борисовичи.

В настоящий момент открыты следующие вакансии: воспитатель, младший воспитатель, логопед, дефектолог, музыкальный руководитель, заведующий хозяйством, дворник, младший воспитатель, сторож, повар, бухгалтер и другие.

Управление образования администрации Псковского района предлагает претендентам на устройство на работу направить резюме по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 4, кабинет № 1, или по адресу электронной почты: edu@pskovrajon.reg60.ru.

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