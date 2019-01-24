Опубликован график работы ФАПа в Псковском районе на январь
Опубликован график работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта в Псковском районе на январь. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, за месяц мобильный ФАП объедет 8 населенных пунктов.
ФАП посетит 9 января – деревню Логозовичи, 16 января – деревню Горушка, 17 января – деревню Кирово, 21 января – деревню Щиглицы, 24 января – деревню Ваулино, 25 января – деревню Соловьи, 28 января – деревню Писковичи и 29 января – деревню Гверздонь.