Акция «Студенческий десант» прошла в Великих Луках

21:36, 24 января 2019, ПАИ

Акция «Студенческий десант» прошла в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ней приняла участие группа студентов Великолукской спортивной академии и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

В ОМВД России по городу Великие Луки их встретили начальник отдела по работе с личным составом майор полиции Алексей Иванов и председатель Общественного совета при ОМВД Валерий Муравьёв. Алексей Иванов провёл с ребятами ознакомительную беседу. Речь, в частности, шла о задачах и возможностях полиции, льготах сотрудников. Общественник рассказал гостям об отличиях современных полицейских от их предшественников прежних лет.

После организационного сбора в актовом зале ОМВД России по городу Великие Луки участники акции смогли познакомиться с организацией работы кинологов, экспертов-криминалистов, а также патрульно-постовой службы и ГИБДД.

Особый интерес у великолукских студентов вызвало общение со специалистами из кинологического и экспертно-криминалистического подразделений, добавили в ведомстве.