С деятельностью псковской транспортной полиции познакомили студентов агротехнического колледжа

23:02, 24 января 2019, ПАИ

Накануне Дня российского студенчества сотрудники Псковской транспортной полиции при участии представителей Общественного совета провели Всероссийскую акцию «Студенческий десант» для студентов Агротехнического колледжа, большинство из которых состоят в рядах «Юнармии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

С деятельностью транспортной полиции ребят познакомил начальник отдела охраны общественного порядка Псковского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Федор Зазулин, который рассказал об особенностях несения службы на железнодорожном вокзале, о специфике службы сотрудников патрульно-постовой службы полиции. К беседе подключился начальник отделения по работе с личным составом Псковского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Юрий Москаленко, который разъяснил ребятам порядок поступления на службу в органы внутренних дел на транспорте, поскольку большинство интересовал именно этот вопрос.

Знакомство студентов с работой линейного отдела полиции началось с истории создания органов внутренних дел на транспорте в Псковской области. Ребятам стражи порядка продемонстрировали документальный фильм о создании Псковского и первых линейных отделов транспортной полиции.

Далее встреча продолжилась в дежурной части, сотрудники которой продемонстрировали учащимся основные средства бронезащиты и активной обороны, основные принципы дактилоскопирования и рассказали, как создается качественная дактилокарта задержанного. Кроме того, ребятам дали возможность примерить на себя боевую экипировку.

Вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы юноши и девушки прошли по маршруту несения службы, включая территорию вокзала, зал ожидания и платформы прибытия поездов дальнего следования.

Врио начальника отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Владимир Дементьев напомнил ребятам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и о мерах административной и уголовной ответственности, применяемой к правонарушителям.

Учащиеся Агротехнического колледжа выразили благодарность организаторам встречи за уникальную возможность познакомиться с деятельностью транспортной полиции и сфотографироваться на память со всеми участниками акции «Студенческий десант».