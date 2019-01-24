С деятельностью псковской транспортной полиции познакомили студентов агротехнического колледжа
Накануне Дня российского студенчества сотрудники Псковской транспортной полиции при участии представителей Общественного совета провели Всероссийскую акцию «Студенческий десант» для студентов Агротехнического колледжа, большинство из которых состоят в рядах «Юнармии», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.
С деятельностью транспортной полиции ребят познакомил начальник отдела охраны общественного порядка Псковского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Федор Зазулин, который рассказал об особенностях несения службы на железнодорожном вокзале, о специфике службы сотрудников патрульно-постовой службы полиции. К беседе подключился начальник отделения по работе с личным составом Псковского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Юрий Москаленко, который разъяснил ребятам порядок поступления на службу в органы внутренних дел на транспорте, поскольку большинство интересовал именно этот вопрос.
Знакомство студентов с работой линейного отдела полиции началось с истории создания органов внутренних дел на транспорте в Псковской области. Ребятам стражи порядка продемонстрировали документальный фильм о создании Псковского и первых линейных отделов транспортной полиции.
Далее встреча продолжилась в дежурной части, сотрудники которой продемонстрировали учащимся основные средства бронезащиты и активной обороны, основные принципы дактилоскопирования и рассказали, как создается качественная дактилокарта задержанного. Кроме того, ребятам дали возможность примерить на себя боевую экипировку.
Вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы юноши и девушки прошли по маршруту несения службы, включая территорию вокзала, зал ожидания и платформы прибытия поездов дальнего следования.
Врио начальника отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Владимир Дементьев напомнил ребятам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и о мерах административной и уголовной ответственности, применяемой к правонарушителям.
Учащиеся Агротехнического колледжа выразили благодарность организаторам встречи за уникальную возможность познакомиться с деятельностью транспортной полиции и сфотографироваться на память со всеми участниками акции «Студенческий десант».