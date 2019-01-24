За выплату зарплаты один раз в месяц оштрафовал Роструд псковскую организацию инвалидов
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности отделение Всероссийского общества инвалидов в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе внеплановой проверки было установлено, что в нарушение трудового законодательства заработная плата работникам выплачивалась один раз в месяц. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.