Минстрой обеспокоен снижением средней цены договора долевого участия в 2018 году

20:25, 24 января 2019, ПАИ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства обеспокоено снижением среднего размера договора долевого участия (ДДУ) при покупке первичной недвижимости в 2018 году, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение журналистам замминистра ведомства Никиту Стасишина.

«Мы считаем, что это не очень хороший тренд, снижать цену особо некуда. Была 2,6 млн рублей, в 2018 году стала 2,3 млн рублей. Конечно, квартиры стали доступнее, но инвестиционной составляющей [для застройщиков] не осталось», - приводит его слова издание.

Отмечается, что согласно законодательству о долевом строительстве, ДДУ является правоустанавливающим договором при покупке квартиры в новостройке.