Штурманы Военно-морского флота отмечают 25 января профессиональный праздник

09:30, 25 января 2019, ПАИ

Сегодня, 25 января, в России штурманы Военно-морского флота России отмечают профессиональный праздник. Как пишет портал calend.ru, их деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов.

Необходимость подготовки отечественных капитанов и штурманов возникла с началом строительства в России военного флота. Реализацией этой идеи стало создание в Москве Школы математических и навигацких наук в Сухаревой башне. В указе Петра I от (12) 23 января 1701 года было сказано: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Этот день является датой основания штурманской службы российского флота, но официальное празднование установлено на 25 января.

Профессия корабельного и флагманского штурмана считается особенно трудной и ответственной, а также, как записано в Правилах организации штурманской службы на кораблях ВМФ: «работа штурмана в походе носит творческий характер».

Причем сегодня речь идет о штурманской службе не только ВМФ, но и всего флота России. По традиции, в этот день командование ВМФ поздравляет всех штурманов российского флота с их профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся удостаиваются наград, поощрений и благодарностей.