Мобильная приемная прокурора области заработает 29 января в стругокрасненской деревне Новоселье

08:56, 25 января 2019, ПАИ

29 января с 11:00 в деревне Новоселье Стругокрасненского района будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Принимать граждан будет заместитель прокурора региона Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании администрации Новосельской волости.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(81132) 5-14-32 (прокуратура района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).