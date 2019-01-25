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Общество

Мобильная приемная прокурора области заработает 29 января в стругокрасненской деревне Новоселье

29 января с 11:00 в деревне Новоселье Стругокрасненского района будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Принимать граждан будет заместитель прокурора региона Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании администрации Новосельской волости.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(81132) 5-14-32 (прокуратура района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).

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