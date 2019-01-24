Тюрьма грозит жителю Пушкиногорского района за повторную езду в нетрезвом виде

09:08, 25 января 2019, ПАИ

Житель Пушкиногорского района предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что 24 июня 2018 года около 0:20 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Новоржеве управлял автомобилем «Шевроле Лачети». Ранее он был подвергнут административному наказанию за езду в нетрезвом виде.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.