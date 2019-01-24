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Невельчанин отравился угарным газом на пожаре из-за короткого замыкания

24 января в 21:22 в Невельском районе в деревне Пруд сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 47-летний хозяин дома доставлен в Невельскую межрайонную больницу с отравлением угарным газом. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Спасены две надворные постройки.

Также за минувшие сутки в трёх муниципалитетах горел мусор из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорания на открытых территориях зафиксированы в 12:37 в Великих Луках на улице Тенистой и в 21:07 в Пскове на улице Коммунальной, 38. Также мусор загорелся 13:43 в Себежском районе в поселке Идрица по неосторожности хозяйки надворной постройки.

25 января в 1:11 в Великих Луках на улице Млиораторов по аналогичной причине выгорело бесхозное строение, огонь уничтожил кровлю.

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