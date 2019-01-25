Менеджер IT-проекта в Пскове получает на 40 тысяч меньше коллеги из Москвы

09:40, 25 января 2019, ПАИ

Менеджер IT-проекта в Пскове в среднем получает 60 тысяч рублей, а его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 100 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 67 тысяч рублей, Великий Новгород – 60 тысяч рублей, Смоленск – 60 тысяч рублей в месяц.

При этом к кандидату предъявляются следующие обязанности: управление проектами в области IT; внедрение информационных систем, приложений и сервисов; анализ и описание бизнес-процессов проектов; разработка документации по новым проектам; работа с подрядными организациями и поставщиками; координация работы команды: планирование работ‚ контроль сроков‚ эффективные коммуникации; участие в тестировании программного продукта.

Для того чтобы стать менеджером IT-проекта необходимо высшее образование (техническое/IT); навыки моделирования и описания бизнес- процессов; навыки бюджетирования и финансового планирования; знание методологии и технологии управления проектами; опыт руководства командой; опыт работы менеджером IT-проектов от 2 лет.