Варианты решения жилищного вопроса многодетной семьи нашла партийная «Семейная приемная» в Пскове

10:20, 25 января 2019, ПАИ

Возможность обеспечения жильем матери семерых детей рассмотрела «Семейная приемная» «Единой России». Встречу 24 января провела заместитель главы города Пскова, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

В приемную «Единой России» заявительница пришла за помощью в получении квадратных метров, комфортных для многодетной семьи. Выслушав женщину, Полонская обратилась за комментарием в управление по учету и распределению жилой площади администрации Пскова. Оказалось, что семья не встала на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, но при желании может это сделать.

Однако такой способ решения проблемы не единственный, отозвались представители территориального отдела областного комитета по социальной защите и Пенсионного фонда и разъяснили права семьи на использование федерального и регионального материнского капитала для приобретения подходящего жилья.

Полонская рекомендовала многодетной матери подумать и выбрать один из предложенных вариантов. При этом, по ее словам, в первом случае «Семейная приемная» поможет в сборе необходимых документов, во втором – окажет консультативное и юридическое сопровождение.

Напомним, семейная приемная открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Предварительная запись возможна по телефону 8 (8112) 66-25-12.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.