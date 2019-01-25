Две золотые и одну бронзовую медали завоевал великолучанин на Первенстве СЗФО по шахматам среди ветеранов

10:15, 25 января 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге завершилось Первенство Северо-Западного федерального округа по шахматам среди ветеранов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области, ветеран региона среди шахматистов, кандидат в мастера спорта, 70-летний великолучанин Валерий Жихарев на соревнованиях завоевал две золотые и одну бронзовую медаль.

Валерий Жихарев выиграл вслед за Первенством СЗФО среди ветеранов по блицу и Первенство по быстрым шахматам. Роберт Шин(Ленинградская область) стал вторым, третье место у Владимира Осмольного (Республика Карелия).

Псковскую область на этих соревнованиях представлял также кандидат в мастера спорта, пскович Владимир Полевой.

Чемпионом СЗФО среди ветеранов по классическим шахматам стал Петр Братусь (Республика Коми), на втором месте – Владимир Григорьев (Новгородская область), третье место Валерий Жихарев (Псковская область).

Чемпионкой СЗФО среди женщин-ветеранов третий год подряд стала Елена БЫСТРЯКОВА (Ленинградская область). «Второй год подряд из-за смены поколений псковские женщины не принимают участие в данных соревнованиях. Ранее наша известная ветеран шахматного движения Лариса Панкина из Плюссы также становилась многократной чемпионкой Первенства СЗФО, принимая участия во всех шахматных дисциплинах Первенства СЗФО среди ветеранов», – добавили в пресс-службе.