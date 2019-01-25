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Общество

Поступить по квоте в университет имени Мечникова предлагает Роспотребнадзор выпускникам псковских ссузов

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует выпускников средних учебных заведений Псковской области о целевом наборе граждан для поступления в 2019 году на медико-профилактический факультет Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова в рамках квоты целевого приема по направлению Управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Обучение на факультете длится 6 лет. В результате студенты получат высшее медицинское образование и диплом врача с квалификацией «медико-профилактическое дело». Желающим необходимо предоставить результаты единых государственных экзаменов по русскому языку, биологии и химии, являющейся профилирующей.

Дополнительную информацию можно получить в управлении Роспотребнадзора по Псковской области по телефону (8112)66-28-20 (приемная) или на сайте СЗГМУ имени И. И. Мечникова в разделе образование/абитуриентам. 

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