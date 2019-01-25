На полдня остались без тепла многоквартирный дом и три социально-значимых объекта в Порхове

10:06, 25 января 2019, ПАИ

24 января в 12:30 в Порхове между домами №14а и №14 на проспекте Ленина произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 100 мм. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии стал износ трубопровода.

В результате происшествия было отключено теплоснабжение в многоквартирном жилом доме с населением 35 человек, порховском социально-культурном комплексе, детском саде «Солнышко» и порховской районной типографии. В 21:00 аварийно-восстановительные работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объеме.