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Общество

На полдня остались без тепла многоквартирный дом и три социально-значимых объекта в Порхове

24 января в 12:30 в Порхове между домами №14а и №14 на проспекте Ленина произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 100 мм. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии стал износ трубопровода.

В результате происшествия было отключено теплоснабжение в многоквартирном жилом доме с населением 35 человек, порховском социально-культурном комплексе, детском саде «Солнышко» и порховской районной типографии. В 21:00 аварийно-восстановительные работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

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