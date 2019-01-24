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Пропавшего 5 января жителя деревни Голубово ищет псковская полиция

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение Дениса Руденко 1987 года рождения, который 5 января ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид: 35 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо ромбовидной формы, брови прямые, лоб скошенный, глаза большие карие, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие оттопыренные. Волосы - волнистые темно-русые, собраны в хвостик.

Особые приметы: шрамы на животе. 

Был одет в синие джинсы, темную куртку, полуботинки, вязаную шапку темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Руденко, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.

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