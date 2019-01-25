Александр Котов: Быть успешным студентом – значит работать на свою перспективу и будущее своей страны

09:51, 25 января 2019, ПАИ

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель регионального парламента Александр Котов поздравил псковичей, получающих профессиональное образование в высших и средних учебных заведениях, с Днём студента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

«Сегодня тысячи юношей и девушек отмечают свой, можно сказать, профессиональный праздник, – отметил он. – Быть успешным студентом – значит работать на свою перспективу и будущее своей страны. Студенчество – самая инициативная, энергичная и прогрессивная часть молодёжи. Вы открыты всему новому, готовы к нестандартным решениям, не боитесь ошибок и принимаете вызовы времени – эти качества, помноженные на знания и трудолюбие, обязательно приведут вас к профессиональному и личному успеху».

Александр Котов подчеркнул, что студенческие годы – замечательное время. «Вы можете позволить себе не относиться к жизни слишком серьёзно и при этом уверенно идти по выбранному пути к достижению поставленных целей», – добавил он и пожалел студентам успехов в учёбе, больших и маленьких побед.