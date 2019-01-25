0
12:56
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
12:29
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра
12:14
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента
11:35
Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье
10:29
Иван Цецерский вручил медаль «За заслуги перед Псковом» экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Никитину
09:51
Александр Котов: Быть успешным студентом – значит работать на свою перспективу и будущее своей страны
08:57
Татьянин день отмечают российские студенты 25 января
Еще новости
Общество

В России планируют ввести платную регистрацию смартфонов

В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным ​​идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков, сообщает РБК. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова.

В случае его принятия, с 1 февраля 2020 года всех жителей страны обяжут в течение нескольких месяцев после покупки регистрировать самостоятельно приобретаемые за границей устройства через портал госуслуг и оплачивать пошлину в размере 100 рублей. Если этого сделано не будет, мобильник заблокируют операторы сотовой связи.

Авторы проекта закона отмечают, что российский бюджет потерял 16,6 миллиарда рублей от нелегального или неучтенного ввоза гаджетов, а процедура регистрации отсечет возможность использования контрафакта. Помимо налоговой, цель документа — помочь ФСБ в поимке террористов. «Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​», — подчеркнула Бокова и добавила, что закон также должен решить проблему краж мобильников.

Ввезенные в страну до вступления закона в силу устройства разрешат использовать в течение нескольких лет без регистрации. Не будут распространяться положения документа и на иностранцев, пользующихся сим-картами зарубежных операторов связи. Храниться данные об IMEI-кодах россиян будут в подведомственном Россвязи НИИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
25 января 2019
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра
25 января 2019
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра 1
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента
25 января 2019
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента 1
Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье
25 января 2019
Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье
Иван Цецерский вручил медаль «За заслуги перед Псковом» экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Никитину
25 января 2019
Иван Цецерский вручил медаль «За заслуги перед Псковом» экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Никитину
Александр Котов: Быть успешным студентом – значит работать на свою перспективу и будущее своей страны
25 января 2019
Александр Котов: Быть успешным студентом – значит работать на свою перспективу и будущее своей страны
Татьянин день отмечают российские студенты 25 января
25 января 2019
Татьянин день отмечают российские студенты 25 января
С деятельностью псковской транспортной полиции познакомили студентов агротехнического колледжа
24 января 2019
С деятельностью псковской транспортной полиции познакомили студентов агротехнического колледжа

Идет загрузка...