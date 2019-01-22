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Спорт

РФС подтвердил четырёхлетнюю дисквалификацию защитника «Пскова-747»

24 января на очередном заседании КДК РФС было подтверждено решение РУСАДА дисквалифицировать на четыре года защитника «Пскова-747» Ивана Ершова за применение запрещённых препаратов, сообщается на сайте организации.

На допинге 39-летний Ершов попался в конце сентября 2018 года. Тогда в его крови были обнаружены триметазидин и мельдоний. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 24 сентября 2018 года.

Напомним, Ершов с 2012 по 2017 год выступал за тульский «Арсенал». В сезоне-2016/17 он провел пять матчей в премьер-лиге.

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