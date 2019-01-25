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Общество

План перехода на новую вакцину от гриппа утверждён в России

Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор одобрили план поэтапного внедрения новой четырехвалентной антигриппозной вакцины в период с 2019 по 2021 год, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что использование квадривалентной вакцины, содержащей в своем составе актуальные штаммы вируса (А(H1N1)09, A(H3N2) и двух линий вирусов гриппа В), рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В первую очередь, ее будут использовать для вакцинации людей из группы риска. В нее входят работники медицинских, транспортных, образовательных организаций, учреждений ЖКХ, студенты вузов, беременные, дети, призывники, люди с определенными заболеваниями в возрасте от 18 до 60 лет.

Новая вакцина, как заверили в ведомстве, создана отечественными специалистами и прошла все необходимые испытания.

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