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Общество

Участницей акции «Мир сказок» стала студентка Псковского колледжа искусств

Студентка 1-го курса специализации «Хореографическое творчество» Псковского колледжа искусств Ульяна Бельская приняла участие в мероприятиях по реализации программ межрегионального проекта «Живём по-настоящему». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как рассказала социальный педагог Маргарита Самойлова, студентка представила колледж в благотворительной программе «Мир сказок», направленной на организацию досуга, просвещение и оказание моральной поддержки детям дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе, находящихся в сложных жизненных ситуациях.

В составе псковской команды проекта Ульяна Бельская приняла участие в организации выступлений в общеобразовательной школе №4, группах детского сада и неврологическом отделении Детской областной клинической больницы, где для ребят был показан кукольный спектакль «Огнехвостик», поставленный Валерием Болданюком.

Добавим, что организатором проекта, направленного на социальную адаптацию в обществе и подготовку детей и подростков к самостоятельной жизни, является автономная некоммерческая организация содействия развитию общественных инициатив «Новые технологии развития» (Москва). Псковский областной колледж искусств является участником проекта с 2018 года.

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