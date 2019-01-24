Акция для Татьян действует сегодня в Псковском театре драмы

10:36, 25 января 2019, ПАИ

Сегодня, 25 января для псковских Татьян действует акция в театре на драматическую комедию по пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Если вас зовут Татьяна, и вы купите один билет на спектакль «Таланты и поклонники» 25 января, вы сможете бесплатно получить в подарок еще один билет на этот показ. Не забудьте предъявить кассиру паспорт. Обратите внимание - каждая Татьяна может воспользоваться своим правом на бесплатный билет только один раз. Акция распространяется только на 25 января 2019 года», - уточнили в дирекции.

Спектакль поставил Владимир Золотарь – российский режиссер, автор более чем полусотни спектаклей в разных театрах России. Среди его работ – спектакли в БДТ имени Г. А. Товстоногова, Театре комедии имени Н. П. Акимова, Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева в Петербурге, рок-мюзикл TODD с группой «Король и шут». Спектакль В. Золотаря «Войцек» (2009), поставленный в Барнауле, стал лауреатом Национальной театральной премии России «Золотая маска».

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев, артисты – Валентина Банакова, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Максим Плеханов, Нина Семенова, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Евгений Терских, Ксения Тишкова.

Начало драматической комедии в 19:00.