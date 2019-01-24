0
21:17
Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе
18:06
Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре
11:13
Кинопремьеры недели: «Море соблазна», «Холмс & Ватсон» и главный претендент на Оскар
16:02
Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+
21:08
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
21:31
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
20:33
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
Еще новости
Культура

Акция для Татьян действует сегодня в Псковском театре драмы

Сегодня, 25 января для псковских Татьян действует акция в театре на драматическую комедию по пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Если вас зовут Татьяна, и вы купите один билет на спектакль «Таланты и поклонники» 25 января, вы сможете бесплатно получить в подарок еще один билет на этот показ. Не забудьте предъявить кассиру паспорт. Обратите внимание - каждая Татьяна может воспользоваться своим правом на бесплатный билет только один раз. Акция распространяется только на 25 января 2019 года», - уточнили в дирекции.

Спектакль поставил Владимир Золотарь – российский режиссер, автор более чем полусотни спектаклей в разных театрах России. Среди его работ – спектакли в БДТ имени Г. А. Товстоногова, Театре комедии имени Н. П. Акимова, Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева в Петербурге, рок-мюзикл TODD с группой «Король и шут». Спектакль В. Золотаря «Войцек» (2009), поставленный в Барнауле, стал лауреатом Национальной театральной премии России «Золотая маска».

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев, артисты – Валентина Банакова, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Максим Плеханов, Нина Семенова, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Евгений Терских, Ксения Тишкова.

Начало драматической комедии в 19:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе
24 января 2019
Псковские археологи установили сплав височного кольца, найденного на Мстиславском раскопе 1
Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре
24 января 2019
Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре 4
Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+
23 января 2019
Дмитрий Месхиев пояснил, почему в программе Пушкинского театрального фестиваля так много спектаклей с пометкой 18+ 5
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
22 января 2019
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
21 января 2019
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
18 января 2019
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника 8
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
18 января 2019
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше
18 января 2019
Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше 1

Идет загрузка...