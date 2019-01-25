Эффективность трат средств региональных операторов капремонта проверит ОНФ

10:54, 25 января 2019, ПАИ

Общероссийский народный фронт проверит эффективность трат средств региональных операторов капремонта. Об этом представители ОНФ заявили 24 января на экспертном совещании по приоритетам работы тематической площадки «Жилье и городская среда» на 2019 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе объединения. В ближайшее время народный фронт также обсудит с экспертным сообществом проблему совершенствования программ капитального ремонта.

Помимо этого, эксперты тематической площадки «Жилье и городская среда» планируют создать народный стандарт комфортности и качества городской среды, посвященный малым архитектурным формам и комфортной городской среде, провети опрос граждан и подготовить объективный рейтинг регионов с комфортной городской средой.

«Несмотря на небольшое время, которое прошло с момента организации площадки после выхода «майского указа», уже есть наработки и идеи. О том, что тема серьезная, говорит еще и то, что как минимум пять проектов ОНФ так или иначе касаются нашей тематической площадки «Жилье и городская среда». Очень хочется, чтобы тот план, который мы сегодня в том числе обсуждаем, был не только реализован, но еще и замечен жителями наших городов, сел и населенных пунктов. Чтобы они почувствовали изменения к лучшему по итогам нашей деятельности», – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Жилье и городская среда», ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев обратил внимание на необходимость добиваться информационной открытости работы чиновников в сфере ЖКХ, формирования комфортной городской среды, а также продолжать активно работать в области решения проблемы аварийного жилья и по другим ключевым направлениям профильного нацпроекта.

«Невозможно никакими отчетами подделать изменение качества городской среды – либо оно изменится в большом количестве наших городов и поселков, либо нет. То же касается важнейшей и сложной проблемы, связанной с ветхим аварийным жильем, вопросов, связанных с увеличением объемов строительства жилья, ипотекой. Национальный проект как никакой другой непосредственно касается качества жизни людей, и он во многом определит то самое практическое изменение жизни, о котором говорил президент, когда ставил задачи перед правительством при реализации нацпроекта. Нам нужно будет совместно выбрать направления, которые наиболее значимы, наиболее чувствительны для людей, и за этот год по этим направлениям добиться видимого результата», - подчеркнул Развожаев.

Член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина рассказала о результатах работы Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ. За два года при содействии представителей центра благоустроены 4 тыс. 48 дворов и 948 общественных территорий, в эту работу вовлечены более 12 тыс. 900 активистов. В 2019 году центр продолжит контролировать учет мнения граждан при благоустройстве, добавила она.

«Для того, чтобы людям было понятно то, что касается измерения качества комфортной городской среды, мы запустим опрос по народному стандарту комфортности и качества городской среды. Мы планируем составить достаточно простой и понятный для людей перечень соблюдения или несоблюдения параметров, например, безопасности. Из этого будет сделан вывод о том, комфортный город или нет», - отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, проректор по проектной работе МАРХИ Павел Жбанов.