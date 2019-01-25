В феврале российские десантники планируют совершить более 25 тысяч прыжков с парашютом

10:46, 25 января 2019, ПАИ

В феврале российские десантники планируют совершить более 25 тысяч прыжков с парашютом различной сложности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, в сравнении с текущим месяцем количество совершаемых военнослужащими ВДВ прыжков увеличится более чем в 2,5 раза.

Кроме того, в феврале в ходе учений различного масштаба кроме десантирования личного состава будет проводиться выброска боевой техники на парашютных бесплатформенных системах различной модификации.

Существенное увеличение прыжков с парашютом и выбросок техники и вооружения ВДВ будет связано с наращиванием интенсивности боевой подготовки десантников. Осуществлять массовое десантирование в составе подразделений военнослужащие планируют в восьми регионах России. Прыжки с парашютом в составе штатных подразделений и выброска боевой техники с высот 600-800 метров будут проводиться из самолетов военно-транспортной авиации ВКС России ИЛ-76.