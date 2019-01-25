Олег Брячак предложил не пугать псковских автомобилистов

11:21, 25 января 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак предложил «не пугать псковских автомобилистов» и через Псковское областное Собрание внести изменения в закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств». Об этом с сессии гордумы 25 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, Олег Брячак предложил предусмотреть информирование дежурной части УМВД об эвакуации того или иного автомобиля. «Потому, что гражданин приходит, машины нет, он хватается за сердце. Мы предлагаем сделать так, чтобы гражданин мог позвонить в дежурную часть, и там бы ему сказали, что автомобиль не украден, а эвакуирован. Второе. Если машина на эвакуаторе и тут приходит хозяин, то ему тут же надо отдать машину, а не увозить на платную стоянку, как сейчас. Третье. Если хозяин пришёл на штрафстоянку и предъявил документы, то может сразу забрать машину, а заплатить потом», - уточнил депутат.

«Не услышал ничего про автомобилистов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения...» - отреагировал депутат Денис Иванов. Олег Брячак заверил, что этот момент в законопроекте также отражён.

Глава администрации города Александр Братчиков поинтересовался, есть ли вообще специальная служба, которая занимается эвакуацией автомобилей в Пскове. «Года два назад точно была», - ответил Олег Брячак. Григорий Стороненков уточнил, что «сейчас этой службы нет».

«За прошлый год почти 400 автомобилей были помещены на платную спецстоянку», - включился в обсуждение глава Пскова Иван Цецерский и добавил, что в городе готовится акция по проверке соблюдения знаков «парковка запрещена» и «стоянка запрещена». «Порядка надо добиваться. Но мы хотим, чтобы появлялись при этом места и для законной парковки для удобства наших водителей», - отметил он.

Константин Болотин подчеркнул, что, если человек пошёл в кафе и оставил машину, а муниципальная служба начинает эвакуацию, то согласно поправкам, водителю тут же обязаны отдать автомобиль назад, при этом муниципальная служба уже потратила деньги на выезд эвакуатора. «Человек и так заплатит штраф», - заметил Олег Брячак и обратил внимание, что эвакуацией занимаются коммерческие фирмы, которые выиграли соответствующий контракт, поэтому эти расходы муниципалитета никак не касаются.

Артур Гайдук со своей стороны предложил информировать об эвакуации не только дежурную часть, но и владельца автомобиля, потому что «некоторые об эвакуации машины могут узнать только весной, а за это время плата за штрафстоянку превысит стоимость автомобиля».

Иван Цецерский заметил, что не все живут по прописке, поэтому владельца может быть непросто найти, однако депутат Эдуард Белов заверили, что все необходимые данные у ГИБДД.

В результате депутаты одобрили внесенную Олегом Брячаком инициативу.