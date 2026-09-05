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Общество

Дожди и до +18 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Псковской области сегодня, 5 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью от 8–13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление низкое.

В Пскове также пройдут кратковременные дожди, днём прогнозируют от +16 до +18.

Напомним, что на Северо-Западе России в эти выходные будет господствовать атлантический циклон. Поля дождевой облачности существенно ограничат приток солнечного тепла, так что воздух будет остывать.

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