Дожди и до +18 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

09:27, 05 сентября 2026, ПАИ

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Псковской области сегодня, 5 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть западный ветер со скоростью от 8–13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление низкое.

В Пскове также пройдут кратковременные дожди, днём прогнозируют от +16 до +18.

Напомним, что на Северо-Западе России в эти выходные будет господствовать атлантический циклон. Поля дождевой облачности существенно ограничат приток солнечного тепла, так что воздух будет остывать.