Дожди и до +18 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Псковской области сегодня, 5 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть западный ветер со скоростью от 8–13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление низкое.
В Пскове также пройдут кратковременные дожди, днём прогнозируют от +16 до +18.
Напомним, что на Северо-Западе России в эти выходные будет господствовать атлантический циклон. Поля дождевой облачности существенно ограничат приток солнечного тепла, так что воздух будет остывать.
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