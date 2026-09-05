Фестивали, блошиный рынок и челобитная гусиным пером: какие мероприятия ждут псковичей в эти выходные

10:16, 05 сентября 2026, ПАИ

Выходные – самое время открыть для себя что‑то новое и провести дни с радостью и пользой. О том, чем можно заняться в эти дни, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Окунуться в атмосферу детства и творчества можно на фестивале «Территория детства» в Финском парке и парке Строителей, сегодня с 12:00 до 17:00.

Познакомиться с историей родного края каждый желающий сможет на семейном краеведческом фестивале. Его проведут на территории детского сада № 29 (улица Николая Васильева, 73), сегодня с 10:00 до 16:00.

Написать челобитную гусиным пером с чернилами возможно на площадке «Древнерусская письменность» в Псковском кремле (Кремль, 4), сегодня с 12:00 до 15:00.

Зарядиться энергией Борис Елкин советует на краеведческой пробежке «От десантников до декабристов». Она стартует в Парке Победы, от монумента с танком Т‑34 освободителям Пскова, в воскресенье в 19:00.

А присмотреть винтажные вещи и уникальные изделия псковских мастеров можно на блошином рынке в Доме Беклешова (улица Георгиевская, 4), в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00. «Всем приятных выходных!» – заключил глава Пскова.