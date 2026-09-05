В Соловьях отпраздновали День деревни

10:47, 05 сентября 2026, ПАИ

В одном из крупных населённых пунктов Псковского округа – в Соловьях отметили День деревни. Главным подарком для жителей стало завершение благоустройства большой общественной территории между домами № 3, 4, 6 и 7, рассказала глава муниципального образования Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере МАХ.

Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и программе «Формирование комфортной городской среды», активности местных жителей и помощи ТОСа появилось многофункциональное пространство для отдыха, досуга детей и подростков, а также занятий спортом жителей разных возрастов.

Праздничный концерт состоялся в Соловьёвском доме культуры. Наталья Фёдорова подчеркнула, что в Соловьях люди поколениями трудятся в сельском хозяйстве и от души поблагодарила их за трудолюбие и самоотдачу. Благодарственные письма администрации округа за многолетний добросовестный труд и активную гражданскую позицию вручили четырём жителям деревни. Отдельных слов признательности и уважения стоят общественные активисты и волонтёры, помогающие бойцам в зоне спецоперации.

«Замечательный концерт артистов ПРЦК создал настроения гостям праздника. От души желаю вам, уважаемые жители Соловьёв, доброго здоровья, семейного благополучия, счастья, радости, мира и добра» – заключила глава Псковского округа.

Ранее сообщалось, что областной чемпионат по бадминтону стартовал в Псковском округе сегодня, 5 сентября.