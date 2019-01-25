Конкурс на размещение парикмахерской в Доме офицеров проведут в Пскове

11:31, 25 января 2019, ПАИ

Конкурс на размещение парикмахерской в Доме офицеров проведут в Пскове. Такое решение принято сегодня, 25 января, на 19-й сессии Псковской городской Думы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Индивидуальный предприниматель обратилась к депутатам с просьбой разрешить разместиться в помещении без проведения торгов, на что глава города Иван Цецерский заметил, что до этого там 25 лет работала парикмахерская, которая теперь «изжита».

Представитель Дома офицеров заметил, что договор с предыдущим арендатором был прекращён раньше срока по обоюдному согласию. «Мы хотели использовать это помещение под свои цели, но жители микрорайона попросили вернуть парикмахерскую», - добавил он.

«Я против такого подхода. Давайте проведём конкурс, кто предложит большую цену, тот и станет арендатором. Предыдущая арендатор вынесла мне всё, что можно было вынести по поводу того, как к ней отнеслись. Теперь пусть будет конкурс. У вас есть помещение, парикмахерские услуги востребованы. Парикмахерская там 25 лет работала, там была своя атмосфера, льтготы для ветеранов», - возмутился Иван Цецерский.

Депутаты предложили сделать конкурс «максимально открытым», уведомив о его проведении и предыдущего арендатора, и потенциального. Такое решение Псковская гордума одобрила после окончания дискуссии.