3,5 тысячи псковичей планируется поставить на первичный воинский учёт в 2019 году

11:57, 25 января 2019, ПАИ

3,5 тысячи псковичей, которым исполняется 17 лет, планируется поставить на первичный воинский учёт в этом году, сообщил Псковскому агентству информации военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков. В настоящее время на воинском учёте находятся 10 тысяч жителей региона от 18 до 27 лет.

Михаил Башлыков уточнил, что учётно-призывная работа комиссариатов длится в течение всего года: с 1 января по 31 марта проходит первичная постановка граждан на воинский учёт, затем начинается весенний и осенний призыв. В Псковской области комиссии по постановке граждан на воинский учёт, образованные во всех муниципальных образованиях, начали свою работу 9 января.

Он напомнил также, что в декабре завершился осенний призыв в Вооружёные Силы. От Псковской области в армию отправились порядка 600 молодых людей.

Во время первичного учёта комисия определяет уровень призывника, его профпригодность и состояние здоровья. «Двери открыты и для поступления в высшие военные учебные заведения. На заседании комиссии также происходит предварительное распределения по родам войск. Предлагается получить воинскую специальность в ДОСААФ в Пскове, Острове и Великих Луках, где ежегодно подготавливают порядка 200 ребят. Сейчас порядка 90 человек обучаются на водителей. Срок обучения - 3-4 месяца. Венцом работы комиссии является выдача приписного удостоверения», - добавил комиссар.

Михаил Башлыков уточнил, что молодые люди могут служить два года по контракту вместо года по призыву, и призывал родителей не бояться первичной постановки на воинский учёт. Работник военно-врачебной комиссии рассказала, что по результатам социально-психологического изучения и тестирования выносится заключение по психической устойчивости призывника. Для этого проводятся три теста. Также ребята проходят медосмор.

По словам военного комиссара, в розыске по Псковской области находятся порядка 750 уклонистов. «В том, чтобы служить, страшного ничего нет, в горячие точки призывников не направляют. Мы их готовим для службы в запас. Если гром грянет, будет знать, находясь в запасе, в какую воинскую часть прибыть», - пояснил Михаил Башлыков.